2020-07-08T14:05:11+03:00
Происшествия

В Саратове 12 наркобаронов ответят за сбыт веществ

Задержанные могут быть причастны к 10 эпизодам преступной деятельности
Дарья Вострикова
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Расследование уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков в Саратовской области подошло к концу.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, задержали 12 человек, а потом их главаря, которого объявили в федеральный розыск и нашли в одной из республик ближнего зарубежья.

Фигуранты могут быть причастны к 10 эпизодам преступной деятельности. У них изъяли почти два килограмма наркотиков. Злоумышленники торговали веществами через интернет-магазин.

Теперь их судьбу решит Ленинский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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