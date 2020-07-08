В Саратове 12 наркобаронов ответят за сбыт веществ
Расследование уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков в Саратовской области подошло к концу.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, задержали 12 человек, а потом их главаря, которого объявили в федеральный розыск и нашли в одной из республик ближнего зарубежья.
Фигуранты могут быть причастны к 10 эпизодам преступной деятельности. У них изъяли почти два килограмма наркотиков. Злоумышленники торговали веществами через интернет-магазин.
Теперь их судьбу решит Ленинский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU