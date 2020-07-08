Стало известно, какие аудитории будут в Предуниверсарии Саратова

8 Июль 2020 2020-07-08T13:31:40+03:00

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Опубликованы фотографии аудиторий Предуниверсария в Саратове.

Снимки кабинетов, коридоров и жилых комнат появились в группе сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина в соцсети Instagram. Напомним, именно при поддержке Володина в городе был построен Лицей-интернат для одаренных детей.

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Обучаться в Предуниверсарии будут сироты, дети из многодетных семей и наоборот, те, которые остались без попечения родителей, а также из малоимущих или неполных семей.

Классы разграничены по направлению обучения. Лицеисты будут заниматься по таким направлениям как робототехника, медицина будущего, культура, биотехнологии, программирование.

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Для удобства учащихся в коридорах имеется цветная разметка, чтобы новички смогли легко ориентироваться в здании.

А в жилых комнатах есть все необходимое школьникам. В том числе, они обеспечены формой, учебниками и прочими нужными предметами обихода.

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ИСТОЧНИК KP.RU