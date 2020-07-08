Ливни, град, жара: в Саратовской области ожидается плохая погода
Ветер усилится до 23 м/с
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Жителей Саратовской области предупреждают о плохой погоде завтра, 9 июля.
- Местами по региону пройдет гроза, ветер усилится до 23 м/с, также будут ливни и град, — сообщает ГУ МЧС, оповещая население.
При этом в области сохраняется жаркая погода.
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ИСТОЧНИК KP.RU