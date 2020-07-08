В Саратове водитель сбил ребенка и уехал

8 Июль 2020 2020-07-08T12:52:54+03:00

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Вчера, 7 июля, в 21:40 во дворе дома №33 на улице Блинова в Саратове произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, неизвестный водитель ехал задом и сбил 11-летнего велосипедиста, после чего поспешил скрыться с места ДТП.

После оказания помощи врачи отпустили ребенка домой, виновник аварии разыскивается.

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ИСТОЧНИК KP.RU