В Саратове водитель сбил ребенка и уехал
Мальчик ехал на велосипеде
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Вчера, 7 июля, в 21:40 во дворе дома №33 на улице Блинова в Саратове произошло ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, неизвестный водитель ехал задом и сбил 11-летнего велосипедиста, после чего поспешил скрыться с места ДТП.
После оказания помощи врачи отпустили ребенка домой, виновник аварии разыскивается.
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ИСТОЧНИК KP.RU