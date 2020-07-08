2020-07-08T12:16:16+03:00
Происшествия

В поселке Ровное парень украл монету 1802 года, а потом вернул ее хозяйке

Он испугался уголовного дела
Екатерина Семенова
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В поселке Ровное Саратовской области 19-летний парень обокрал пустующий дом и стал обладателем старинной монеты.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, преступление было совершено ночью 15 мая.

- Молодой человек, гуляя ночью по поселку, решил совершить кражу какого-нибудь имущества, чтобы раздобыть денежные средства, — рассказали в прокуратуре.

Юноша облюбовал дом, принадлежащий односельчанке, которая однако давно в нем не жила. Злоумышленник забрался внутрь и украл принтер, две компьютерные колонки, а также коробку с юбилейными монетами, в том числе 1802 года выпуска. А из сарая он унес 170 метров двужильного медного провода.

После этого он сдал провод в металлоприемку, а все остальное вернул сыну хозяйки дома, испугавшись уголовной ответственности.

Суд приговорил злоумышленника к году условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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