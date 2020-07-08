В Саратове до конца июля закрывают 2-ю Прокатную

8 Июль 2020 2020-07-08T12:05:13+03:00

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Завтра, 9 июля, с 6:00 из-за ремонта Трофимовского моста участок 2-й Прокатной от дублера Шехурдина до дома №27 будет закрыт для автомобилей.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, автобусы №6 не будут останавливаться на Безымянной улице и 9-м квартале. Появится специальный маршрут для проезда до улицы Измайлова. В обратном направлении граждан повезут от остановки «Техстекло». Работа автобуса на спецмаршруте будет бесплатной.

Ограничения планируют снять в полночь 30 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU