В Саратове до конца июля закрывают 2-ю Прокатную
Завтра, 9 июля, с 6:00 из-за ремонта Трофимовского моста участок 2-й Прокатной от дублера Шехурдина до дома №27 будет закрыт для автомобилей.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, автобусы №6 не будут останавливаться на Безымянной улице и 9-м квартале. Появится специальный маршрут для проезда до улицы Измайлова. В обратном направлении граждан повезут от остановки «Техстекло». Работа автобуса на спецмаршруте будет бесплатной.
Ограничения планируют снять в полночь 30 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU