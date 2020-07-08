2020-07-08T12:14:02+03:00
Общество

В Саратовской области умер еще один пациент с коронавирусом

Это уже 47 смертельный случай с начала пандемии
Екатерина Семенова
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В Саратовской области уже 47 смертельных случаев от коронавирусаВ Саратовской области уже 47 смертельных случаев от коронавируса
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Как сообщили 8 июля «КП-Саратов» в минздраве Саратовской области, накануне скончался еще один пациент с коронавирусом.

Мужчине было 68 лет. Он находился в тяжелом состоянии с проявлениями вирусной пневмонии и развитием острого почечного повреждения.

Несколько часов он провел на аппарате искусственной вентиляции легких, ему провели четыре сеанса гемодиализа. Спасти мужчину не удалось.

Кроме этого, скончавшийся имел ряд тяжелых сердечно-сосудистых патологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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