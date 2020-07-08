В День семьи, любви и верности в Саратовской области поженились 102 пары

8 Июль 2020 2020-07-08T11:50:26+03:00

В День семьи, любви и верности поженились 102 пары. Фото управления по делам ЗАГС

Считается, что заключенный брак в этот день будет долгим, а супружеская жизнь — счастливой

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В Саратовской области сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности поженились 102 пары.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном управлении по делам ЗАГС, считается, что заключенный брак в этот день будет долгим, а супружеская жизнь — счастливой.

- В этом году 8 июля выпало на среду. Несмотря на будний день, оказалось немало желающих зарегистрировать брак, — отметила начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Фото управления по делам ЗАГС

Одни из молодоженов — семья Грачевых, поделились, что сегодня не только зарегистрируют свой брак, но и пройдут обряд обручения. В планах новоиспеченной семьи: посетить Муром — родину покровителей этого светлого праздника святых Петра и Февронии.

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ИСТОЧНИК KP.RU