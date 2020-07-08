Семеро саратовцев из-за жары получили тепловой удар

8 Июль 2020 2020-07-08T12:36:09+03:00

Нужно носить свободную одежду и не забывать пить, чтобы такого не произошло

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На сегодняшней пресс-конференции, посвященной открытию купального сезона, главврач ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики» Римма Яхина рассказала о тепловых и солнечных ударах.

Первый из них — состояние, когда организм перегревается. У человека нарушается сознание, кружится голова, его тошнит, рвет, походка нестабильна, начинается кровотечение.

Она отметила, что в такую погоду лучше носить свободную одежду, не забывать пить.

В июле тепловой удар получили семеро человек, это были не критические случаи, госпитализация никому не понадобилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU