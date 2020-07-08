Семеро саратовцев из-за жары получили тепловой удар
На сегодняшней пресс-конференции, посвященной открытию купального сезона, главврач ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики» Римма Яхина рассказала о тепловых и солнечных ударах.
Первый из них — состояние, когда организм перегревается. У человека нарушается сознание, кружится голова, его тошнит, рвет, походка нестабильна, начинается кровотечение.
Она отметила, что в такую погоду лучше носить свободную одежду, не забывать пить.
В июле тепловой удар получили семеро человек, это были не критические случаи, госпитализация никому не понадобилась.
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ИСТОЧНИК KP.RU