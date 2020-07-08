В Саратове инспекторы ГИБДД дарили водителям ромашки

8 Июль 2020 2020-07-08T10:57:27+03:00

Граждан поздравляли с днем семьи, любви и верности

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Сегодня, 8 июля, в день семьи, любви и верности сотрудники Госавтоинспекции поздравляли водителей с праздником и дарили им «Ромашки безопасности».

Об этом «КП-Саратов» сообщили в городском УГИБДД.

Гражданам рассказали историю праздника и напомнили о важности соблюдения ПДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU