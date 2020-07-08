Саратовцы реже покупают дорогие иномарки с пробегом

8 Июль 2020 2020-07-08T10:51:34+03:00

В мае желания было куда больше

Изменить размер текста: A A

По итогам второго квартала 2020 года спрос на автомобили премиум-сегмента от трех до пяти лет в Саратове снизился на 7% по сравнению с предыдущим кварталом.

Аналитики «Авито» отметили, что предложение тоже уменьшилось, на 3% с начала года.

В среднем за такую машину в областном центре придется отдать 3 млн 298 тыс. рублей, на 6% больше, чем год назад.

В рамках исследования рассматривали марки: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.

Отмечается, что в апреле 2020 года по сравнению с этим же месяцем 2019 года желание приобрести такую иномарку уменьшилось на 23%, в мае выросло на 39%(в сравнении с апрелем), в июне сократилось на 10%( если брать его и последний месяц весны).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU