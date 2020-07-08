Саратовцы реже покупают дорогие иномарки с пробегом
По итогам второго квартала 2020 года спрос на автомобили премиум-сегмента от трех до пяти лет в Саратове снизился на 7% по сравнению с предыдущим кварталом.
Аналитики «Авито» отметили, что предложение тоже уменьшилось, на 3% с начала года.
В среднем за такую машину в областном центре придется отдать 3 млн 298 тыс. рублей, на 6% больше, чем год назад.
В рамках исследования рассматривали марки: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.
Отмечается, что в апреле 2020 года по сравнению с этим же месяцем 2019 года желание приобрести такую иномарку уменьшилось на 23%, в мае выросло на 39%(в сравнении с апрелем), в июне сократилось на 10%( если брать его и последний месяц весны).
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ИСТОЧНИК KP.RU