Следствие: полицейские в Саратове обманули двух приезжих и отправили их в камеру

8 Июль 2020 2020-07-08T10:50:33+03:00

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В Саратове бывших сотрудников полиции заподозрили в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело по материалам проверки, поступившим из отдела собственной безопасности ГУ МВД области.

Напомним, ранее сообщалось, что версия следствия такова: сотрудники полиции остановили на набережной Космонавтов двух нетрезвых приезжих — 51-летнего мужчину и его 22-лет него сына, которые находились в командировке. После того, как граждане отказались идти в отдел, полицейские якобы применили силу и ударили молодого человека.

Выяснилось также, что они предложили решить вопрос деньгами, потребовав у гостей города четыре тыс. рублей. Деньги юноша снял с карты и передал вымогателям, однако те не сдержали обещания и все же отправили задержанных в камеру.

Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU