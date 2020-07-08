На Сокурском тракте столкнулись Nissan и мотоцикл
Водителя двухколесного транспорта госпитализировали
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Сегодня, 8 июля, на Сокурском тракте дорогу не поделили Nissan Almera и мотоцикл.
По данным портала «ЧП Саратов», бригада ЦМК госпитализировала пострадавшего 31-летнего водителя двухколесного транспорта.
На месте также работала дорожная инспекция, обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU