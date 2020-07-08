2020-07-08T10:30:16+03:00
Происшествия

Лже-сотрудник банка оставил настоящую банкиршу из Новоузенска без денег

Женщина отдала ему почти 14 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Жертвой мошенников стала 56-летняя сотрудница банка из Новоузенска.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ей позвонил мошенник и под предлогом предотвращения доступа к счету предложил сообщить все данные карты.

После этого на конце провода сообщили, что деньги «заморожены», скоро вернуться на счет.

Выяснилось, что почти 14 тыс. рублей потерпевшей переведены на другой счет. Тогда она обратилась в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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