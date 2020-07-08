Лже-сотрудник банка оставил настоящую банкиршу из Новоузенска без денег

8 Июль 2020 2020-07-08T10:30:16+03:00

Женщина отдала ему почти 14 тыс. рублей

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Жертвой мошенников стала 56-летняя сотрудница банка из Новоузенска.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ей позвонил мошенник и под предлогом предотвращения доступа к счету предложил сообщить все данные карты.

После этого на конце провода сообщили, что деньги «заморожены», скоро вернуться на счет.

Выяснилось, что почти 14 тыс. рублей потерпевшей переведены на другой счет. Тогда она обратилась в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU