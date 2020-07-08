В Калининском районе пьяного водителя остановили только выстрелы пистолета

8 Июль 2020 2020-07-08T10:16:33+03:00

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Госавтоинспекторы Калининского района заметили автомобиль, водитель которого ехал не по правилам.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, полицейские пытались остановить его, но мужчине было все равно и он выехал на федеральную трассу.

Тогда инспектору пришлось достать табельное оружие, он дважды выстрелил в воздух и несколько раз по колесам машины.

Нарушителя все-таки задержали, на него составлены административные материалы. Как выяснилось, он был пьян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/789274" frameborder="0"></iframe> Погоня в Калининском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU