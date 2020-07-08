В Калининском районе пьяного водителя остановили только выстрелы пистолета
Госавтоинспекторы Калининского района заметили автомобиль, водитель которого ехал не по правилам.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, полицейские пытались остановить его, но мужчине было все равно и он выехал на федеральную трассу.
Тогда инспектору пришлось достать табельное оружие, он дважды выстрелил в воздух и несколько раз по колесам машины.
Нарушителя все-таки задержали, на него составлены административные материалы. Как выяснилось, он был пьян.
Погоня в Калининском районе.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU