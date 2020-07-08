Маршрут троллейбуса №1 в Саратове сократили

8 Июль 2020 2020-07-08T10:13:00+03:00

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Троллейбус №1 в Саратове сегодня, 8 июля, начал ездить по укороченному маршруту.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, электротранспорт теперь курсирует между Музейной площадью и железнодорожным вокзалом, не заезжая на улицу Хвесина.

Маршрут сократили из-за работ СПГЭС на подстанции №14.

Предполагается, что в полном объеме троллейбусы начнут ездить в пять часов вечера 9 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU