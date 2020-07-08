2020-07-08T10:05:45+03:00
Происшествия

Водитель «семерки» в Энгельсе врезался в столб около заправки

Парень ехал не на той скорости
Ольга Симонова
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В Приволжском поселке в Энгельсе вчера вечером, 7 июля, парень за рулем «семерки» врезался в столб.

- В 21:00 у дома №117а по улице Маяковского 25-летний водитель ВАЗ-21070, по предварительным данным, ехал не на нужной скорости для данного участка дороги, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

Шофера осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение. А вот ВАЗ после встречи со столбом около заправки остался с серьезными повреждениями, чему свидетельствуют фотографии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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