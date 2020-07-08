Водитель «семерки» в Энгельсе врезался в столб около заправки
В Приволжском поселке в Энгельсе вчера вечером, 7 июля, парень за рулем «семерки» врезался в столб.
- В 21:00 у дома №117а по улице Маяковского 25-летний водитель ВАЗ-21070, по предварительным данным, ехал не на нужной скорости для данного участка дороги, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.
Шофера осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение. А вот ВАЗ после встречи со столбом около заправки остался с серьезными повреждениями, чему свидетельствуют фотографии.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU