50-летний педофил из Калининска насиловал 12-летнюю дочь сожительницы

8 Июль 2020 2020-07-08T09:30:37+03:00

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Вынесен приговор жителю Калининского района Саратовской области, которого признали виновным в изнасиловании ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 50-летний мужчина совершил преступление в период с ноября 2019 года по январь 2020.

Суд установил, что он занимался сексом с 12-летней девочкой, дочерью сожительницы. Об этом ее мать узнала из смс-переписки мужчины с девочкой.

Установлено, что девочка не отдавала себе отчета в происходящем и не понимала характер интимной связи с мужчиной. То есть находилась в беспомощном состоянии.

Суд отправил гражданина в колонию строгого режима на 12 лет. Также ему на год ограничили свободу. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU