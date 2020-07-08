50-летний педофил из Калининска насиловал 12-летнюю дочь сожительницы
Вынесен приговор жителю Калининского района Саратовской области, которого признали виновным в изнасиловании ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 50-летний мужчина совершил преступление в период с ноября 2019 года по январь 2020.
Суд установил, что он занимался сексом с 12-летней девочкой, дочерью сожительницы. Об этом ее мать узнала из смс-переписки мужчины с девочкой.
Установлено, что девочка не отдавала себе отчета в происходящем и не понимала характер интимной связи с мужчиной. То есть находилась в беспомощном состоянии.
Суд отправил гражданина в колонию строгого режима на 12 лет. Также ему на год ограничили свободу. Приговор не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU