Около Затона «Приора» сбила женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая попала в больницу
Фото областной ГИБДД
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В Волжском районе Саратова вчера вечером, 7 июля, «Лада Приора» сбила пешехода.
- В 22:20 напротив дома №165а по Большой Затонской 59-летний водитель автомобиля на пешеходном переходе сбил 41-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
Пострадавшую госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU