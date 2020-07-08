Около Затона «Приора» сбила женщину на пешеходном переходе

8 Июль 2020 2020-07-08T09:41:21+03:00

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В Волжском районе Саратова вчера вечером, 7 июля, «Лада Приора» сбила пешехода.

- В 22:20 напротив дома №165а по Большой Затонской 59-летний водитель автомобиля на пешеходном переходе сбил 41-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Пострадавшую госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU