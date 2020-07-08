Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 96 человек

8 Июль 2020 2020-07-08T09:04:02+03:00

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В Саратовской области еще 96 человек заболели коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, на утро 8 июля общее число инфицированных составило 7 231.

Больше всего случаев заражения выявили в Саратове — 38, Балаковском районе — 7, еще в 19 районах — шесть и меньше случаев COVID-19.

Больше всего людей старше 60 заболели коронавирусом — 39 человек. Также случаи подтвердились у шести детей до 14 лет и у одного в возрасте 15–17 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU