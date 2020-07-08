Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 96 человек
В Саратовской области еще 96 человек заболели коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, на утро 8 июля общее число инфицированных составило 7 231.
Больше всего случаев заражения выявили в Саратове — 38, Балаковском районе — 7, еще в 19 районах — шесть и меньше случаев COVID-19.
Больше всего людей старше 60 заболели коронавирусом — 39 человек. Также случаи подтвердились у шести детей до 14 лет и у одного в возрасте 15–17 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU