Под Саратовом сельчанин залез в чужой дом ради кражи техники

8 Июль 2020 2020-07-08T08:25:48+03:00

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Полиция Воскресенского района раскрыла кражу у 41-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 7 июля с 8:00 до 11:00 неизвестный сломал запор на его доме, проник внутрь и унес технику.

Пропал музыкальный центр Sony, цифровая приставка «Триколор», DVD-плеер BBK.

Сумма ущерба составила 12,2 тыс. рублей.

Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 48-летний рецидивист из села Воскресенское.

Мужчина признался в содеянном, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде, а похищенное изъяли.

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ИСТОЧНИК KP.RU