Под Саратовом сельчанин залез в чужой дом ради кражи техники
Полиция Воскресенского района раскрыла кражу у 41-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 7 июля с 8:00 до 11:00 неизвестный сломал запор на его доме, проник внутрь и унес технику.
Пропал музыкальный центр Sony, цифровая приставка «Триколор», DVD-плеер BBK.
Сумма ущерба составила 12,2 тыс. рублей.
Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 48-летний рецидивист из села Воскресенское.
Мужчина признался в содеянном, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде, а похищенное изъяли.
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ИСТОЧНИК KP.RU