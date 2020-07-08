Жара в Саратове: на фасаде жилого дома загорелся кондиционер

8 Июль 2020 2020-07-08T08:21:51+03:00

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В центре Саратова вечером 7 июля загорался кондиционер на фасаде дома.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, это произошло по адресу Рахова, 53 около 11 часов вечера.

Наружная часть кондиционера могла загореться от перегрева во время работы. При этом огонь перекинулся на блок, висящий этажом выше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/789244" frameborder="0"></iframe> На месте работали пожарные расчеты.Видео Семена Харитонова

На месте работали пожарные, которые смогли справиться с возгоранием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/789242" frameborder="0"></iframe> На жилом доме загорался кондиционер.Видео Семена Харитонова

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ИСТОЧНИК KP.RU