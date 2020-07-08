2020-07-08T08:21:51+03:00
Происшествия

Жара в Саратове: на фасаде жилого дома загорелся кондиционер

ЧП случилось на Рахова [видео]
Екатерина Семенова
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На месте работали пожарные расчеты. Фото Семена ХаритоноваНа месте работали пожарные расчеты. Фото Семена Харитонова
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В центре Саратова вечером 7 июля загорался кондиционер на фасаде дома.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, это произошло по адресу Рахова, 53 около 11 часов вечера.

Наружная часть кондиционера могла загореться от перегрева во время работы. При этом огонь перекинулся на блок, висящий этажом выше.

На месте работали пожарные расчеты.Видео Семена Харитонова

На месте работали пожарные, которые смогли справиться с возгоранием.

На жилом доме загорался кондиционер.Видео Семена Харитонова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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