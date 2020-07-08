Инспектора ДПС в Базарном Карабулаке пытались подкупить взяткой в две тыс. рублей
В Базарном Карабулаке Саратовской области будут судить 43-летнего мужчину.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в покушении на дачу взятки.
Следствие полагает, что вечером 18 июня его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД на одной из улиц районного центра. Причина — выключенные фары машины. При остановке у сотрудников ДПС возникли подозрения, что водитель пьян.
Мужчина настойчиво предложил инспектору ДПС две тысячи рублей, чтобы избежать ответственности. Правоохранитель отказался.
Впоследствии обвиняемый признался и раскаялся. Дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU