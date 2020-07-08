В Кировском районе Саратова грабители отобрали у мужчины сумку с деньгами

8 Июль 2020 2020-07-08T07:18:36+03:00

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Грабеж произошел почти месяц назад, 13 июня на улице Зарубина. У 45-летнего мужчины вырвали сумку, в которой был его паспорт и 30 тыс. рублей. Неизвестные скрылись на белой LADA Granta.

Сотрудники уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержали одного из грабителей, 21-летнего молодого человека. Не смотря на юный возраст у него за плечами оказались уже не только грабеж, но и две кражи.

Задержанный признался в том что отнял сумку и рассказал, что деньги потратил а паспорт выбросил.

ИСТОЧНИК KP.RU