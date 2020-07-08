В Балакове Nissan влетел в столб
Сегодня, 7 июля, около 9:10 у дома №3 на Солнечной улице в Балакове произошло ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 55-летний водитель Nissan Tilda не выбрал безопасный боковой интервал и влетел в столб.
Мужчину осмотрели врачи и отпустили, ему назначили амбулаторное лечение.
Обстоятельства выясняются.
Напомним, сегодня утром в этом же городе мотоциклист успел врезаться сразу в два стоящих авто.
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ИСТОЧНИК KP.RU