2020-07-07T22:08:21+03:00
Происшествия

В Балакове Nissan влетел в столб

Авария произошла сегодня утром
Дарья Вострикова
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Фото городской ГИБДДФото городской ГИБДД
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Сегодня, 7 июля, около 9:10 у дома №3 на Солнечной улице в Балакове произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 55-летний водитель Nissan Tilda не выбрал безопасный боковой интервал и влетел в столб.

Мужчину осмотрели врачи и отпустили, ему назначили амбулаторное лечение.

Обстоятельства выясняются.

Напомним, сегодня утром в этом же городе мотоциклист успел врезаться сразу в два стоящих авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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