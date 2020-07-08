В Саратове мужчина изнасиловал юною дочь своих знакомых
В Саратове перед судом предстанет обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 44-летнего мужчину обвиняют также в иных действиях сексуального характера, в том числе с применением насилия.
По версии следствия, в июне и июле 2019 год мужчина неоднократно развращал 14-летнюю дочь своих знакомых. В том числе, он занимался с девочкой сексом. Об этом стало известно учителя школы, где она училась, а те сообщили матери ребенка, которая и написала заявление в полицию.
Следователи установили, что девочка подвергалась сексуальному насилию четыре раза.
Свою вину мужчина не признал. Дело передано в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU