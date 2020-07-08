В селе под Саратовом труп убитого мужчины пролежал в доме три недели
В Аркадакском районе будут судить 23-летнего местного жителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве.
Следствие считает, что в ночь на 6 декабря 2019 года он пришел в гости к 46-летнему жителю села Семеновка. Мужчины устроили застолье, и хозяин нелестно отозвался о матери визитера. Грубость переросла в ссору, а та в драку. Молодой человек схватил со стола нож и четыре раза ударил обидчика в шею.
Потом он попытался спрятать тело под грудой вещей, а сам скрылся, даже переехал в Ростовскую область. В итоге труп был найден только 29 января, когда к мужчине приехала сестра.
Впоследствии мужчина был задержан. Он признал вину и раскаялся. Дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU