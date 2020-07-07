В Саратовской области температура перевалит за 40 градусов
Аномальная жара и оранжевый уровень опасности сохраняются в Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, в отдельных районах области днем в среду 8 июля столбик термометра покажет +40 градусов и выше.
При этом вероятно шквалистое усиление ветра до 23 метров в секунду при порывах, местами возможны грозы.
В Саратове также будет жарко — до +35... +39 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU