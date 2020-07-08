В Саратове в среду снова будет жара

8 Июль 2020 2020-07-07T14:01:54+03:00

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Сегодня, 8 июля, в Саратове ожидается переменная облачность.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с юго-востока, его порывы достигнут 15-17 м/с.

Столбик термометра поднимется до +36…+38 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU