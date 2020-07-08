В Саратове в среду снова будет жара
Осадков не ожидается
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Сегодня, 8 июля, в Саратове ожидается переменная облачность.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с юго-востока, его порывы достигнут 15-17 м/с.
Столбик термометра поднимется до +36…+38 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU