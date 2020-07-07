В Хвалынске за 2020 год никого не убили

7 Июль 2020 2020-07-07T10:09:30+03:00

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Прокуратура Хвалынска проанализировала состояние преступности в городе.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, за шесть месяцев 2020 года зарегистрировано 92 нарушения закона, на 12,4% меньше, чем за такой же период прошло года.

В сравнении на 40,9% меньше преступлений совершаются в общественных местах, на 66,7% реже закон преступают рецидивисты. На 15,2% чаще нарушают закон лица без постоянного источника дохода.

За год не было ни одного убийства и причинение тяжкого вреда здоровью.

Чаще всего местные жители идут на кражи, но общее количество таких преступлений снизилось.

Общая раскрываемость составила 86,1%.

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ИСТОЧНИК KP.RU