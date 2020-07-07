В Балаково байкер на Kawasaki протаранил два авто
Мотоциклист госпитализирован
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Вечером 6 июля в Балаково мотоциклист не справился со скоростью своего «железного коня» и въехал сразу в два припаркованных авто.
ДТП произошло на улице Солнечная у дома 23/1 – заправка "Роснефти" в поселке Радужный около 18.50.
На мотоцикле Kawasaki 34-летний байкер разогнался так, что не справился с управлением и врезался в стоящие LADA Granta и Ford Galaxy.
Прибывшие медики госпитализировали мотоциклиста.
ИСТОЧНИК KP.RU