Под Саратовом утонула купающаяся 80-летняя женщина

7 Июль 2020 2020-07-07T07:40:53+03:00

Она погибла в Татищевском районе

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В Татищевском районе Саратовской области утонула 80-летняя женщина.

Пенсионерка погибла в водоеме в СНТ «Автомобилист», когда пошла купаться.

Очевидцы и родственники вытащили женщину из воды. Прибывшая бригада ЦМК констатировала ее смерть, сообщает «ЧП-Саратов».

Обстоятельства случившегося выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU