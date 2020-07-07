Под Саратовом утонула купающаяся 80-летняя женщина
Она погибла в Татищевском районе
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В Татищевском районе Саратовской области утонула 80-летняя женщина.
Пенсионерка погибла в водоеме в СНТ «Автомобилист», когда пошла купаться.
Очевидцы и родственники вытащили женщину из воды. Прибывшая бригада ЦМК констатировала ее смерть, сообщает «ЧП-Саратов».
Обстоятельства случившегося выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU