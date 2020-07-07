2020-07-07T07:40:53+03:00
Происшествия

Под Саратовом утонула купающаяся 80-летняя женщина

Она погибла в Татищевском районе
Ольга Симонова
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В Татищевском районе Саратовской области утонула 80-летняя женщина.

Пенсионерка погибла в водоеме в СНТ «Автомобилист», когда пошла купаться.

Очевидцы и родственники вытащили женщину из воды. Прибывшая бригада ЦМК констатировала ее смерть, сообщает «ЧП-Саратов».

Обстоятельства случившегося выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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