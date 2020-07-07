Компания «Дом.РФ» готова купить жилье у застройщиков в Саратовской области почти на полмиллиарда рублей
Объявлены аукционы на выкуп квартир в строящихся домах в 17 регионах страны, в том числе в Саратовской области. На это госкомпания готова потратить 14,8 млрд рублей.
Лимит финансирования на выкуп по Саратовской области – 472 миллиона рублей. Условия аукционов прежние – застройщики должны предложить скидку к рыночной цене не менее 15% с шагом торгов в 1%.
Заявки на участие в аукционах принимаются до 21 июля 2020 года, завершение торгов запланировано на 30 июля.
Ранее подобные аукционы уже проводились в 12 регионах, в 10 итоги не подведены в двух областях они признаны несостоявшимися.
ИСТОЧНИК KP.RU