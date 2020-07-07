Компания «Дом.РФ» готова купить жилье у застройщиков в Саратовской области почти на полмиллиарда рублей

7 Июль 2020 2020-07-07T07:34:19+03:00

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Объявлены аукционы на выкуп квартир в строящихся домах в 17 регионах страны, в том числе в Саратовской области. На это госкомпания готова потратить 14,8 млрд рублей.

Лимит финансирования на выкуп по Саратовской области – 472 миллиона рублей. Условия аукционов прежние – застройщики должны предложить скидку к рыночной цене не менее 15% с шагом торгов в 1%.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 21 июля 2020 года, завершение торгов запланировано на 30 июля.

Ранее подобные аукционы уже проводились в 12 регионах, в 10 итоги не подведены в двух областях они признаны несостоявшимися.

ИСТОЧНИК KP.RU