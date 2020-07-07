Психически больной мужчина столкнул девушку с пятого этажа в Елшанке
В селе Елшанка Воскресенского района Саратовской области мужчина едва не убил девушку.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело о покушении.
Следствие считает, что утром 7 апреля 38-летний мужчина и его 22-летняя знакомая стояли на балконе пятого этажа. Они поссорились, и обвиняемый толкнул потерпевшую так, что она свалилась.
Девушка упала на землю, у нее оказался сломан позвоночник и диагностирован ушиб правого легкого. Однако медикам удалось спасти ей жизнь.
Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина не мог осознавать характер своих действий из-за психического расстройства. Обвиняемого предлагается направить на принудительное лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU