Психически больной мужчина столкнул девушку с пятого этажа в Елшанке

7 Июль 2020 2020-07-06T22:47:48+03:00

Его могут направить на принудительное лечение

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В селе Елшанка Воскресенского района Саратовской области мужчина едва не убил девушку.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело о покушении.

Следствие считает, что утром 7 апреля 38-летний мужчина и его 22-летняя знакомая стояли на балконе пятого этажа. Они поссорились, и обвиняемый толкнул потерпевшую так, что она свалилась.

Девушка упала на землю, у нее оказался сломан позвоночник и диагностирован ушиб правого легкого. Однако медикам удалось спасти ей жизнь.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина не мог осознавать характер своих действий из-за психического расстройства. Обвиняемого предлагается направить на принудительное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU