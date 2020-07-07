Ссора из-за неубранной квартиры привела к смерти мужчины в Саратове

7 Июль 2020 2020-07-06T22:41:21+03:00

В ходе конфликта его дважды ударили по голове

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В Саратове вынесен приговор 42-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

31 октября прошлого года мужчина распивал алкоголь в компании из пяти человек. Они расположились в квартире дома на улице Огородная. 42-летний гость остался недоволен домом, на его взгляд, там было недостаточно прибрано. Еще один гость, 32-летний мужчина, встал на защиту хозяина. Мужчины вышли выяснить отношения в коридор, и там старший ударил младшего сперва кулаком по голове, потом коленом. Пострадавший был почувствовал себя плохо, но врачей никто не вызвал, в итоге он скончался 1 ноября.

Свою вину мужчина не признал. Суд приговорил его к 11 годам в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU