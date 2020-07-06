На «Молочке» столкнулись три автомобиля

6 Июль 2020 2020-07-06T18:51:05+03:00

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В ГИБДД Саратова прокомментировали аварию, произошедшую сегодня, 6 июля, в Кировском районе.

- Столкновение трех автомобилей произошло в 17:30, — уточнили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции.

При этом в аварии никто не пострадал. Однако трамвайные пути были перекрыты опрокинувшемся авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU