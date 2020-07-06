В Саратовской области завтра прозвучат сирены

6 Июль 2020 2020-07-06T16:45:40+03:00

После по радио передадут сообщения о проведении проверки

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В Саратовской области завтра, 7 июля, прозвучат сирены.

- Проверка системы оповещения пройдет с 15 до 16 часов. Включат электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!», — сообщили «КП-Саратов» в региональном правительстве.

После этого по радио передадут сообщения о проведении проверки.

Жителей области просят соблюдать спокойствие и включить радиоприемники, настроенные на местные станции.

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ИСТОЧНИК KP.RU