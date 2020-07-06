В Саратове до полуночи отключили воду

6 Июль 2020 2020-07-06T16:37:20+03:00

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В Саратове сегодня, 6 июля, у жителей нескольких улиц отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», из-за работ на Посадского, 273 ориентировочно до 20:00 нет водоснабжения в квадрате улиц Посадского — Большая Горная — Астраханская — Кутякова, а также на Степана Разина, от Посадского до 16-го Белоглинского проезда, и на Большой Казачьей от Степана Разина до Университетсткой.

Работы на 7-й Нагорной также привели к отключению воды. Ориентировочно до полуночи ресурса не будет у жителей домов №91Б, в и г по Огородной улице, №12 по Нагорной улице и в частном секторе по улице Огородная от 7-й Нагорной до Дальней.

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ИСТОЧНИК KP.RU