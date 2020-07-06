Прокуратура заинтересовалась аварией с маршруткой №105 в Саратове
Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту аварии со 105-й маршруткой.
Напомним, ДТП случилось сегодня днем, 6 июля. На улице Орджоникидзе водитель микроавтобуса врезался в столб. Шофер и трое пассажиров попали в больницу.
Перевозчиком оказалась ТК «Властелин». Теперь проверяющие выясняют причины, которые привели к ДТП, следовал ли водитель режим труда и отдыха. Также поднимут документы, которые покажут, были ли у шофера административные правонарушения, соблюдал ли он ПДД и трудовую дисциплину.
Обследованию подлежит и сама машина — проверят ее техническое состояние и наличие неисправностей.
После этого, возможно, прокурор примет меры.
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ИСТОЧНИК KP.RU