2020-07-06T16:29:51+03:00
Общество

Прокуратура заинтересовалась аварией с маршруткой №105 в Саратове

Выясняются причины ДТП
Ольга Симонова
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Фото городской ГИБДДФото городской ГИБДД
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Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту аварии со 105-й маршруткой.

Напомним, ДТП случилось сегодня днем, 6 июля. На улице Орджоникидзе водитель микроавтобуса врезался в столб. Шофер и трое пассажиров попали в больницу.

Перевозчиком оказалась ТК «Властелин». Теперь проверяющие выясняют причины, которые привели к ДТП, следовал ли водитель режим труда и отдыха. Также поднимут документы, которые покажут, были ли у шофера административные правонарушения, соблюдал ли он ПДД и трудовую дисциплину.

Обследованию подлежит и сама машина — проверят ее техническое состояние и наличие неисправностей.

После этого, возможно, прокурор примет меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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