Во вторник в Саратове — палящее солнце и до +38
Ветер не сильно будет обдувать
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В Саратове сегодня, 7 июля, ожидается малооблачная погода.
- Осадков не будет. Ветер днем будет дуть с юго-востока со скоростью 4–9 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Температура в светлое время суток поднимется до +36…+38 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU