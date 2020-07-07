2020-07-06T16:16:19+03:00
Общество

Во вторник в Саратове — палящее солнце и до +38

Ветер не сильно будет обдувать
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня, 7 июля, ожидается малооблачная погода.

- Осадков не будет. Ветер днем будет дуть с юго-востока со скоростью 4–9 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура в светлое время суток поднимется до +36…+38 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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