Во вторник в Саратове — палящее солнце и до +38

7 Июль 2020 2020-07-06T16:16:19+03:00

Ветер не сильно будет обдувать

Изменить размер текста: A A

В Саратове сегодня, 7 июля, ожидается малооблачная погода.

- Осадков не будет. Ветер днем будет дуть с юго-востока со скоростью 4–9 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура в светлое время суток поднимется до +36…+38 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU