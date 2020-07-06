Саратовцев предупреждают о пекле во вторник

6 Июль 2020 2020-07-06T16:09:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области завтра, 7 июля, ожидается сильная жара.

- Днем температура в Левобережных районах поднимется до +40…+41 градуса, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Та же цифра на столбике термометра сохранится и в среду, 8 июля.

В целом по области и в Саратове температура повысится до +35…+39 градусов.

При этом в регионе до 10 июля сохранится высокая пожарная опасность, а в Александрово-Гайском районе — чрезвычайная.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU