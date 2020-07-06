Саратовцев предупреждают о пекле во вторник
В Саратовской области завтра, 7 июля, ожидается сильная жара.
- Днем температура в Левобережных районах поднимется до +40…+41 градуса, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Та же цифра на столбике термометра сохранится и в среду, 8 июля.
В целом по области и в Саратове температура повысится до +35…+39 градусов.
При этом в регионе до 10 июля сохранится высокая пожарная опасность, а в Александрово-Гайском районе — чрезвычайная.
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ИСТОЧНИК KP.RU