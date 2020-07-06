В Энгельсе начался последний этап опрессовок
В Энгельсе Саратовской области начался последний этап опрессовок.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», будут проверены тепловые сети от ТЭЦ-3. Горячей воды не будет в 47 домах.
Это касается объектов на улицах: Менделеева, Одесская, Краснодарская, Полтавская, Крупской, Расковой, Брянская, Минская, Орловская, Новороссийская, 148-й Черниговской Дидивизии, проспекте Энгельса, а также в 1-м микрорайоне Урицкого.
Гидравлические испытания пройдут с 6 по 19 июля. После этого энергетики начнут постепенно возвращать горячую воду потребителям. Но многое зависит как от характера выявленных повреждений, так и от работы обслуживающих дома организаций.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU