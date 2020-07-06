В Энгельсе начался последний этап опрессовок

6 Июль 2020 2020-07-06T15:33:19+03:00

Названы улицы, где отключат горячую воду на две недели

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе Саратовской области начался последний этап опрессовок.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», будут проверены тепловые сети от ТЭЦ-3. Горячей воды не будет в 47 домах.

Это касается объектов на улицах: Менделеева, Одесская, Краснодарская, Полтавская, Крупской, Расковой, Брянская, Минская, Орловская, Новороссийская, 148-й Черниговской Дидивизии, проспекте Энгельса, а также в 1-м микрорайоне Урицкого.

Гидравлические испытания пройдут с 6 по 19 июля. После этого энергетики начнут постепенно возвращать горячую воду потребителям. Но многое зависит как от характера выявленных повреждений, так и от работы обслуживающих дома организаций.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU