2020-07-06T15:10:25+03:00
Спорт

Ради Еврокубка саратовские гандболисты сменят Саратов на Балаково

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Гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» впервые в своей истории пробился в Ерокубок. Ради выступления в престижном турнире команда сменит зал в СГАУ на более современный и просторный зал в ФОК в Балаково. Об этом заявил министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов.

- Это соревнования очень высокого уровня. Мы начали подготовку к домашним играм. Подключился и губернатор области Валерий Радаев. На время этих соревнований домашней ареной «СГАУ-Саратов» станет ФОК в Балаково, - сказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

В Саратове пока не завершен дворец игровых видов спорта в Солнечном-2, и видимо, не нашлось зала, который соответствовал бы уровню Еврокубка по гандболу.

Недавно стало известно, что Европейская федерация гандбола предоставила России дополнительное место в Кубке ЕГФ.

Клуб «СГАУ-Саратов» на правах команды, ставшей пятой в Суперлиге, решил воспользоваться этой возможностью. Кубок ЕГФ в текущем году - третьи по рангу соревнования после Лиги Чемпионов и Европейской лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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