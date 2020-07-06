Саратовские депутаты предложили выплачивать по 5 тысяч рублей за классное руководство
Сегодня, 6 июля, на заседании рабочей группы комитета по социальной политике в Саратовской областной думе рассмотрели вопрос выплат за классное руководство учителям. С докладом выступила начальник управления планирования и исполнения бюджета регионального министерства образования Юлия Салтанович.
По ее словам, деньги за классное руководство будут выделяться из федерального бюджета с 1 сентября. Выплата составит пять тысяч рублей. Ежемесячно планируется не более двух выплат, при условии руководства двух или трех классов.
Завтра, 7 июля, этот вопрос обсудят на внеочередном заседании комитета по социальной политике.
ИСТОЧНИК KP.RU