Стали известны возраста пострадавших в аварии с маршруткой в Саратове
Транспорт влетел в столб
Изменить размер текста:
Сегодня, 6 июля, в Саратове на улице Орджоникидзе 24 «б» маршрутка №105 влетела в столб.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, пострадали четверо человек.
Госпитализировали 55-летнего водителя транспорта, двух пассажирок в возрасте 46 и 65 лет.
Помощь медиков потребовалась 22-летней девушке, ехать в больницу она отказалась.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU