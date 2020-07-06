Стали известны возраста пострадавших в аварии с маршруткой в Саратове

6 Июль 2020 2020-07-06T15:14:19+03:00

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Сегодня, 6 июля, в Саратове на улице Орджоникидзе 24 «б» маршрутка №105 влетела в столб.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, пострадали четверо человек.

Госпитализировали 55-летнего водителя транспорта, двух пассажирок в возрасте 46 и 65 лет.

Помощь медиков потребовалась 22-летней девушке, ехать в больницу она отказалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU