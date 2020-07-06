Двух экс-полицейских задержали по подозрению в избиении подвыпивших гостей Саратова

6 Июль 2020 2020-07-06T16:05:28+03:00

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В Саратове возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемые — бывшие сотрудники полиции.

Следствие считает, что 8 декабря прошлого года в командировке в Саратове находились 51-летний мужчина с 22-летним сыном. Вечером они пошли в ресторан на набережной Космонавтов, а после этого на улице встретили наряд ППС. Так как мужчины были пьяны, то их собирались отвести в отделение.

Младший из мужчин запротестовал, за это один из сотрудников полиции ударил его кулаком в грудь. А второй сотрудник — кулаком в голову.

Уголовное дело возбуждено после проверки отдела собственной безопасности ГУ МВД по Саратовской области. Оба подозреваемых задержаны и отправлены под домашний арест.

Как сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудники были уволены из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU