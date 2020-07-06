Бывший директор УК «Стимул» в Саратове ответит за присвоение 1,4 млн рублей

6 Июль 2020 2020-07-06T14:49:16+03:00

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В отношении директора УК «Стимул» в Саратове возбуждено уголовное дело за мошенничество и присвоение.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, в апреле 2020 года на него уже заводили дело за то, что он не перечислял средства от жителей домов поставщикам за коммунальные услуги.

Выяснилось, что он еще перечислял деньги от жильцов на расчетные счета аффилированной организации под видом оплаты по фиктивным договорам подряда по ремонту и содержанию многоквартирных домов и оказания охранных услуг.

Кроме того, мужчина продал два автомобиля, принадлежащих УК, не отметил это в кассе организации, а средства забрал себе.

Сумма ущерба составила около 1,4 млн рублей.

Расследование набирает ход.

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ИСТОЧНИК KP.RU