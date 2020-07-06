Неизвестные звонят в саратовские УК от имени начальника ГЖИ

6 Июль 2020 2020-07-06T14:33:42+03:00

Уточнять информацию можно по телефону инспекции

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В управляющие компании звонят неизвестные и представляются начальником ГЖИ Сергеем Вербиным для того, чтоб узнать номер телефона директора организации.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в Государственной жилищной инспекции региона.

Ведомство предупреждает, что Сергей Вербин не занимается такими вещами и благодарит сотрудников УК за то, что те сообщили об этих инцидентах.

При подобных звонках можно уточнить информацию в инспекции по номеру: (8452) 27-54-39.

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ИСТОЧНИК KP.RU