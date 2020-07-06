Лужа на Емлютина в Саратове превращается в пруд

6 Июль 2020 2020-07-06T14:21:25+03:00

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Сегодня, 6 июля, снимок необычного «водоема» на улице Емлютина появился в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» от пользователя Victor L.

- В невысыхающей с апреля луже начала образовываться своя экосистема. Новоиспеченный водоем, образовавшийся из-за особенностей Саратовского ландшафтного дизайна и пополняемый частыми ливнями зацвел неделю назад. При ближайшем рассмотрении- уже заметны ростки будущих камышей. Отрадно, когда сама природа в условиях множественных ограничений тяжёлого 2020 года сама делает шаг по направлению к человеку, — написал мужчина.

- Природа настолько очистилась, что природа опять захватывает Саратов, — написал в комментариях Антон Губенко.

Местные жители отметили «красивый цвет» водоема и осведомились, не плавают ли там лягушки.

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ИСТОЧНИК KP.RU