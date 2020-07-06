В Аркадаке полыхал частный дом
В минувшую субботу, 4 июля, в 16:30 пятеро пожарных и две единицы техники выехали тушить частный дом на Лесной улице в Аркадаке.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, по предварительным данным пламя вспыхнуло из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Возгорание ликвидировали пятеро пожарных и две единицы техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU